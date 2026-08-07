«Фото для мужа»: Беременная Мирослава Карпович показала ноги в мини-платье
Беременная Мирослава Карпович поделилась новыми кадрами в белом мини-платье
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m1r0slava_karpovich
Беременная исполнительница роли Маши в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась новой серией фотографий. Снимки актриса опубликовала в своих социальных сетях.
Мирослава Карпович выложила снимки в коротком платье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m1r0slava_karpovich
Для этой небольшой фотосессии Карпович выбрала белое мини-платье и высокие гольфы в тон. Образ дополнили распущенные волосы и лёгкий макияж с акцентом на глаза и нюдовые губы.
Карпович показала нежный домашний образ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ m1r0slava_karpovich
Актриса позировала на вращающемся стуле на фоне светлой стены, благодаря чему фотографии напоминали студийную съёмку.
«Фото для мужа», — гласит подпись к публикации.
Поклонники тепло встретили новые кадры, отметив нежный образ актрисы и её чувство юмора.
Ранее стало известно, что Мирослава Карпович тайно вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина. О свадьбе сообщили в начале июня 2026 года. Вскоре после этого актриса подтвердила слухи о беременности, появившись на публике в бейсболке с надписью «мама», тогда как её супруг выбрал кепку с надписью «папа». Медовый месяц молодожёны провели на Мальдивах, куда отправились бизнес-классом.
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