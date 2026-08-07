Зеленский фактически признал тяжелое положение ВСУ под Славянском

Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить позиции ВСУ в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом он сообщил после доклада главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

По словам Зеленского, на совещании особое внимание уделили ситуации на этом участке Донбасса. Он добавил, что это направление нуждается в усилении.