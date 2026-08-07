Зеленский фактически признал тяжелое положение ВСУ под Славянском
Зеленский потребовал усилить оборону Славянска после доклада Драпатого
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Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить позиции ВСУ в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом он сообщил после доклада главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.
По словам Зеленского, на совещании особое внимание уделили ситуации на этом участке Донбасса. Он добавил, что это направление нуждается в усилении.
Напомним, 3 июля стало известно, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. По оценке Генштаба, это открыло путь к Краматорско-Славянской агломерации. Так, по последним данным, российским войскам осталось всего 13,4 км до центра Славянска.
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