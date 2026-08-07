Мэр Тбилиси Каладзе назвал Грузию безопасной для туристов из России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия остаётся безопасной и открытой для российских туристов. По его словам, сообщения о небезопасной обстановке в стране якобы являются частью кампании, направленной против грузинской экономики.

«Грузия — абсолютно спокойная страна, мы - гостеприимный народ, и каждый — русский, казах, украинец, швейцарец, итальянец, американец — может приехать в нашу страну, тратить здесь деньги, вести бизнес. Никто не ограничен, главное, чтобы всё происходило в рамках закона», — сказал журналистам Каладзе.

По словам мэра, распространяемые в соцсетях публикации о возможной опасности для русскоязычных туристов создавались с помощью фальшивых аккаунтов, а затем получили широкое распространение. При этом он не представил доказательств.

Каладзе считает, что подобные заявления призваны убедить россиян и других русскоязычных путешественников отказаться от поездок в Грузию. По его мнению, это нанесёт ущерб туристической отрасли, а также кафе, ресторанам и другим предприятиям, зависящим от потока гостей.

Мэр Тбилиси заявил, что любой человек может свободно передвигаться по территории страны, а ситуация с безопасностью, по его оценке, остаётся благополучной.