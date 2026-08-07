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7 августа, 13:03

Фетисов раскрыл виновников отстранения России от чемпионата мира по хоккею

Фетисов связал недопуск России на ЧМ-2027 с влиянием скандинавских стран и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года. По его мнению, решение связано с влиянием ряда стран.

«Почему ИИХФ нас не допускает? Могу только догадываться. Что тут непонятного? Влияние имеют скандинавские страны, Канада, Америка. Из-за них такое решение», — заявил Фетисов, передаёт «Чемпионат».

Он отметил, что для влияния на решения федерации необходимо иметь представительство и вести кулуарные переговоры. Сложившаяся ситуация, по его словам, вписывается в общий политический контекст — ранее были рекомендации исключить Россию из международных спортивных мероприятий, и их выполнили.

Фетисов призвал сменить представителей России в IIHF из-за «позорища и унижения»
Фетисов призвал сменить представителей России в IIHF из-за «позорища и унижения»

Ранее Фетисов выразил опасения относительно возможного прихода в руководство Международной федерации хоккея женщины, чей стиль управления напоминал бы главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, появление подобной фигуры в структуре IIHF могло бы привести к серьёзным проблемам и неоправданным ожиданиям.

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Александра Мышляева
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