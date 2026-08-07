Фетисов раскрыл виновников отстранения России от чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года. По его мнению, решение связано с влиянием ряда стран.

«Почему ИИХФ нас не допускает? Могу только догадываться. Что тут непонятного? Влияние имеют скандинавские страны, Канада, Америка. Из-за них такое решение», — заявил Фетисов, передаёт «Чемпионат».

Он отметил, что для влияния на решения федерации необходимо иметь представительство и вести кулуарные переговоры. Сложившаяся ситуация, по его словам, вписывается в общий политический контекст — ранее были рекомендации исключить Россию из международных спортивных мероприятий, и их выполнили.

Ранее Фетисов выразил опасения относительно возможного прихода в руководство Международной федерации хоккея женщины, чей стиль управления напоминал бы главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, появление подобной фигуры в структуре IIHF могло бы привести к серьёзным проблемам и неоправданным ожиданиям.