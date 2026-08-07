Цена спокойствия: Россиянам нужно 500 тысяч рублей в месяц для избавления от зависти

Каждый пятый россиянин регулярно испытывает зависть, а ещё около половины сталкиваются с ней время от времени. Сильнее всего это чувство распространено среди зумеров и миллениалов, тогда как между мужчинами и женщинами заметной разницы практически нет.

Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru». Главными поводами для зависти стали высокий доход, молодость, хорошая фигура и недвижимость. Чаще всего россияне сравнивают себя с коллегами, затем идут блогеры и незнакомые люди, а родственники вызывают такое чувство реже всего.

Соцсети усиливают зависть у 58% опрошенных. При этом почти половину она мотивирует больше работать, но нередко толкает и на эмоциональные траты: 44% респондентов покупали что-либо под влиянием этого чувства. Среди таких расходов оказались пластические операции, косметологические процедуры, одежда и аксессуары.

Большинство участников опроса считают, что перестали бы завидовать чужим возможностям при доходе от 500 тысяч рублей в месяц. При этом уровень заработка сам по себе не избавляет от этого чувства, оно встречается и среди обеспеченных. Так, россияне с зарплатой от 100 до 200 тыс. чаще всех завидуют другим.

Ранее исследование показало, что россияне всё реже считают деньги и высокий статус главными признаками жизненного успеха. Для многих важнее стали семья, здоровье, внутренние качества и возможность жить в собственном ритме.