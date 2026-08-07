Найдено тело 9-летнего школьника, пропавшего в Ленобласти

Тело пропавшего в Ленобласти 9-летнего мальчика нашли в озере близ Новогорелово. Поиски, шедшие более двух суток, завершились трагедией, сообщает «Mash на Мойке».

По предварительной версии, ребенок пошел купаться и утонул. Известно, что ранее школьник уже уходил из дома, но тогда его удавалось вернуть. В этот раз он пропал 5 августа.