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7 августа, 13:46

Найдено тело 9-летнего школьника, пропавшего в Ленобласти

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Тело пропавшего в Ленобласти 9-летнего мальчика нашли в озере близ Новогорелово. Поиски, шедшие более двух суток, завершились трагедией, сообщает «Mash на Мойке».

По предварительной версии, ребенок пошел купаться и утонул. Известно, что ранее школьник уже уходил из дома, но тогда его удавалось вернуть. В этот раз он пропал 5 августа.

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Напомним, ребёнок вышел из дома в посёлке Новогорелово Ломоносовского района и не вернулся.

О поисках пропавших людей, работе спасателей и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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