Прокуратура Монако ответила на претензии Украины по делу Ермолаева

Прокуратура Монако заявила, что продолжает сотрудничать с Киевом по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Таким образом ведомство ответило на заявления Генпрокуратуры о якобы отсутствии реакции на запросы о совместном расследовании.

В опубликованном коммюнике прокуратура княжества сообщила, что расследование продолжается под руководством следственных судей при взаимодействии с компетентными органами нескольких стран, включая Украину.

В ведомстве уточнили, что создание совместной следственной группы действительно рассматривается. Однако на нынешнем этапе, как пояснили в прокуратуре, более эффективным считают сотрудничество через механизм международных следственных поручений.

По информации прокуратуры Монако, сейчас исполняются несколько запросов о правовой помощи. Они касаются обмена документами и доказательствами, связанными с гражданкой Украины Анастасией Березовской, которую следствие считает подозреваемой в покушении на Ермолаева.

Кроме того, прокуратура Монако запросила информацию о заявлениях, которые, как утверждается, могли делать украинские силовики, подозреваемые в убийстве Березовской. Также ведомство направило запрос на визит следователей управления общественной безопасности княжества в рамках расследования.

Напомним, 29 июня в Монако совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. У входа в его дом взорвалась сумка, когда он заходил со спутницей и 13-летним сыном, и все трое получили ранения, а женщина лишилась обеих ног. Власти квалифицировали это как покушение на убийство. Офис генпрокурора Украины опубликовал восстановленное видео покушения на бизнесмена Ермолаева в Монако, снятое скрытой камерой, которую исполнители установили для подтверждения заказа.