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Регион
8 августа, 09:27

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ильский НПЗ выросло до шести

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По уточнённым данным главы Северского района Андрея Чеверева, в результате падения обломков БПЛА на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода пострадали шесть человек. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о пяти раненых.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — написал Чеверев в канале в «Максе».

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Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.

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Наталья Демьянова
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