Число пострадавших при атаке БПЛА на Ильский НПЗ выросло до шести

По уточнённым данным главы Северского района Андрея Чеверева, в результате падения обломков БПЛА на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода пострадали шесть человек. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о пяти раненых.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — написал Чеверев в канале в «Максе».

Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.