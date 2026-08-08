Число пострадавших при атаке БПЛА на Ильский НПЗ выросло до шести
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По уточнённым данным главы Северского района Андрея Чеверева, в результате падения обломков БПЛА на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода пострадали шесть человек. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о пяти раненых.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — написал Чеверев в канале в «Максе».
Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.
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