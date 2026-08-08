«Польша — не Украина»: Эксперт объяснил, почему Варшава не пойдёт на конфликт с РФ

Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского разрешить странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной не означает готовности Варшавы к прямому конфликту с Москвой. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

По словам эксперта, заявление Сикорского связано прежде всего с внутренней политической борьбой в Польше. Трухачев считает, что власти страны стремятся продемонстрировать избирателям жёсткую позицию по отношению к России. При этом политолог подчеркнул, что Варшава поддерживает Украину, но не заинтересована в непосредственном военном столкновении с российской стороной.

«Польша — не Украина. Это вполне самостоятельное государство, четко понимающее свои национальные интересы. Украину оно поддерживает, но прямое военное столкновение с Россией Польше не нужно», — заявил Трухачев.

Эксперт также обратил внимание на политические разногласия внутри самой Польши. Президент Кароль Навроцкий и правительство страны представляют разные политические силы, поэтому, по его оценке, между ними идёт борьба за поддержку избирателей.

Трухачев считает, что одним из элементов этого соперничества стала демонстративно жёсткая риторика в отношении России. Поэтому призывы Сикорского, по мнению политолога, не свидетельствуют о намерении Польши вступать в прямую войну.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя идею польских властей задействовать свою ПВО для перехвата российских ракет над Украиной, заявил, что такие действия приведут к дальнейшей эскалации и фактически сделают Варшаву участником конфликта. Парламентарий отметил, что Польша вновь усиливает антироссийскую риторику, хотя преувеличивает угрозу для своей территории.