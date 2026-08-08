«Старая вешалка»: Медведев ответил «безумной бабке-гинекологу» на призывы давить на Россию

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоило бы сосредоточиться на европейских проблемах, а не призывать усиливать давление на Россию ради недопущения её победы. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос РИА «Новости».

Незадолго до этого фон дер Ляйен поддержала принятый сенатом США законопроект о санкциях против Москвы и призвала перекрыть российские доходы.

Медведеву задали вопрос, насколько для России сегодня значимо мнение мирового сообщества. Отвечая, он сказал: «Вот сегодня безумная бабка-гинеколог Урсула в очередной раз прокричала в соцсети Х о необходимости не допустить победы России путем продолжения санкций. Лучше бы старая вешалка занялась, наконец, Европой, в которой экономический, социальный и миграционный кризис».

Ранее Медведев называл санкционное давление на отечественные компании частью общей стратегии Запада по ослаблению России. Он говорил об этом на совещании, посвящённом противодействию ограничениям против российского бизнеса. По его словам, самым активным сторонником такой политики выступает Евросоюз, а схожего курса придерживаются также США, Япония, Канада и Австралия. Эти страны, отметил он, продолжают мешать работе российских компаний за рубежом.