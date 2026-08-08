Нобелевская премия подождёт: Клинтон заявила, что Трамп одержим дружбой с Путиным

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Дональд Трамп больше заинтересован в хороших отношениях с Владимиром Путиным, чем в получении Нобелевской премии мира. Такое мнение она выразила в подкасте Pivot.

Клинтон напомнила, что несколько месяцев назад обещала выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот поможет урегулировать конфликт на Украине. Однако, по её словам, сейчас он уделяет больше внимания отношениям с российским лидером.

«Я не знаю всех причин, но, знаете, он хочет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира», — отметила политик.

Напомним, Трамп давно публично говорит, что достоин Нобелевской премии. Но затем президент США заявил, что награда его больше не интересует. Скорее всего, причиной недовольства политика стало то, что в 2025 году награда досталась не ему, а венесуэльскому оппозиционному деятелю Марии Корине Мачадо.