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8 августа, 16:37

«Гарольд, скрывающий боль», не прокатил: Президентом Венгрии станет экс-глава Верховного суда Бака

Экс-глава Верховного суда Венгрии Бака согласился занять пост президента

Андраш Бака. Обложка © magyartisza.hu

Андраш Бака. Обложка © magyartisza.hu

Андраш Бака, возглавлявший Верховный суд Венгрии в 2009–2011 годах, дал согласие баллотироваться на пост президента страны от оппозиционной партии «Тиса». Об этом сообщил лидер политического объединения Петер Мадьяр. По его словам, Бака принял предложение, движимый желанием способствовать национальному единству и укреплению демократических, проевропейских ценностей в Венгрии.

К слову, до этого пользователи соцсетей выбрали народным кандидатом в президенты страны героя мема — «Гарольда, скрывающего боль».

Партия «Тиса» и Петер Мадьяр добились отставки президента Тамаша Шуйока, назначенного при Викторе Орбане.

Венгрия — парламентская республика, где ключевые рычаги управления находятся у премьер-министра и кабинета министров. Главу государства выбирает парламент, а право выдвигать кандидатов закреплено за партийными фракциями.

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Напомним, что предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности. С 20 июля его обязанности исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Выборы нового президента должны состояться в ближайшие пару недель.

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Наталья Демьянова
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