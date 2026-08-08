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Специальная военная операция

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Регион
8 августа, 16:56

В Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киеве прогремела серия взрывов во время действия воздушной тревоги. Как сообщает «Общественное», сирены прозвучали в столице и нескольких областях Украины вечером в субботу, после чего последовали сообщения о взрывах.

Данные о разрушениях на данный момент уточняются.

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Ранее ВС России поразили сухогрузы с военной техникой в порту Николаев и в акватории Чёрного моря. Кроме того, в Одессе были поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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