В Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги
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В Киеве прогремела серия взрывов во время действия воздушной тревоги. Как сообщает «Общественное», сирены прозвучали в столице и нескольких областях Украины вечером в субботу, после чего последовали сообщения о взрывах.
Данные о разрушениях на данный момент уточняются.
Ранее ВС России поразили сухогрузы с военной техникой в порту Николаев и в акватории Чёрного моря. Кроме того, в Одессе были поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.
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