Мирошник заявил о желании НАТО обвинить РФ в падении дрона на своей территории
Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России
Страны — члены НАТО, при наличии желания, могли бы дать жёсткий ответ на падение украинских беспилотников на своей территории. Однако вместо этого, как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, им важнее найти способ возложить ответственность за эти инциденты на Россию.
«Западные эксперты и представители в международных организациях ещё путаются, не могут найти формулировку, как же это трактовать, перевернуть так, чтобы хоть мало-мальски доказательно это бы бросало тень на Россию», — приводит слова дипломата ТАСС.
Ситуация, по его словам, на самом деле проста. Она распространяется не только на Прибалтику, но и на Польшу, Румынию, Грецию и другие государства, в пространстве которых были замечены беспилотники. Так как все они — члены НАТО, альянс мог бы применить пятую статью, вынести проблему на обсуждение и предпринять действия в отношении Украины.
Ранее болгарский МИД потребовал объяснений от Киева из-за инцидента с дроном, залетевшим в воздушное пространство страны. Посол Украины Олеся Илащук вызвана на ковёр в дипломатическое ведомство. Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.