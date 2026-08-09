«Это больше не моя игра»: Седокова расплакалась после жёстких обвинений на шоу

Анна Седокова оказалась в центре конфликта в новом выпуске шоу «Мастер игры». Участники заподозрили певицу в принадлежности к «тёмной» стороне и устроили ей жёсткий разбор.

Седокова заявила о «нападении» на неё двух мужчин на шоу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Против артистки выступили Торнике Квитатиани и Михаил Терёхин. После эмоционального разговора Седокова не смогла сдержать слёз и заявила, что хочет покинуть проект.

«Я в страшном сне такого не могла представить. Я больше не могу. Это очень тяжело. Мне с вами ужасно тяжело. Отпустите меня, пожалуйста. Это больше не моя игра», — сказала певица.

Однако по итогам голосования шоу пришлось покинуть Аристарху Венесу. Седокова осталась в проекте и позже прокомментировала произошедшее.

По словам артистки, на неё одновременно обрушились обвинения двух мужчин. Она также заявила, что больше не намерена молчать в ответ на давление и повышенный тон.

«И никто не смеет больше поднимать на меня голос. Никто. Вы решили, что я слабая? Потому что добрая? Вы ошиблись. Я сильная», — сказала Седокова.

Певица добавила, что пережитые события сделали её менее восприимчивой к критике и негативу.

«Попробуйте тронуть меня, я не чувствую боли, я вообще ничего не чувствую. Вы никак не сможете меня ранить, я умерла полтора года назад», — заявила она.