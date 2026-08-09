Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении лодок на Кубани

Один человек погиб, ещё семеро получили травмы при столкновении двух моторных лодок в Краснодарском крае. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Авария произошла вечером 8 августа на Кирпильском лимане в Приморско-Ахтарском районе, недалеко от базы отдыха «Лимания». По версии следствия, столкнулись моторная лодка под управлением 42-летнего мужчины и другое маломерное судно без бортового номера, которым управлял его ровесник.

После удара один из судоводителей пропал без вести. Второго водителя и шестерых пассажиров — четырёх мужчин и двух женщин — доставили в больницу. Ранее Life.ru сообщал о поисковой операции на месте аварии.

Позже тело пропавшего мужчины обнаружили в воде. Следователи продолжают работать на месте и устанавливают обстоятельства и причины столкновения. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлёкшем смерть человека.

Похожая трагедия произошла буквально накануне в Самарской области. Life.ru писал, что при столкновении двух маломерных судов на Волге погибли два человека. По предварительным данным следствия, катер врезался в другую лодку в протоке возле села Задельное.