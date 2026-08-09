Силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об отражении очередной атаки БПЛА. По словам градоначальника, силами ПВО были ликвидированы ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. В настоящее время на местах обнаружения фрагментов аппаратов функционируют оперативные службы.

Несколько минут назад Собянин сообщил, что на подлёте к столице были сбиты три украинских БПЛА.

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.