Силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника на подлёте к Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об отражении очередной атаки БПЛА. По словам градоначальника, силами ПВО были ликвидированы ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. В настоящее время на местах обнаружения фрагментов аппаратов функционируют оперативные службы.
Несколько минут назад Собянин сообщил, что на подлёте к столице были сбиты три украинских БПЛА.
Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.
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