Любовь приходит и уходит, ломбард работает всегда: Амурчанин осуждён за кражу драгоценностей у сожительницы
Житель Амурской области осуждён на 3,5 года за кражу украшений у сожительницы
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В Амурской области суд вынес приговор местному жителю, обвинённому в краже ювелирных украшений у своей сожительницы. Об этом проинформировала региональная прокуратура.
Как было установлено следствием, 35-летний мужчина, имеющий за плечами не одну судимость за аналогичные преступления, знал о том, что его сожительница хранит дома драгоценности. Дождавшись, когда она уйдёт, злоумышленник вынес из квартиры несколько золотых колец и цепочку.
Похищенное он быстро обменял на наличные в одном из городских ломбардов, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшей, превысила 120 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Белогорский городской суд с учётом личности подсудимого и его криминального прошлого назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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