Любовь приходит и уходит, ломбард работает всегда: Амурчанин осуждён за кражу драгоценностей у сожительницы

В Амурской области суд вынес приговор местному жителю, обвинённому в краже ювелирных украшений у своей сожительницы. Об этом проинформировала региональная прокуратура.

Как было установлено следствием, 35-летний мужчина, имеющий за плечами не одну судимость за аналогичные преступления, знал о том, что его сожительница хранит дома драгоценности. Дождавшись, когда она уйдёт, злоумышленник вынес из квартиры несколько золотых колец и цепочку.

Похищенное он быстро обменял на наличные в одном из городских ломбардов, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшей, превысила 120 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. Белогорский городской суд с учётом личности подсудимого и его криминального прошлого назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.