Угроза атаки БПЛА 10 августа объявлена в восьми городах Татарстана

В восьми городах Татарстана объявили об опасности атаки беспилотников. Информация появилась в телеграм-канале «Макс» республиканского ГУ МЧС.

«Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны», — уточняется в сообщении.

До этого угрозу атаки беспилотников объявляли в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.

Позднее Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Появилась информация о погибших и десятках пострадавших. Актуальные данные, последствия атаки и хронологию событий Life.ru собирает в отдельном обновляемом материале о нападении БПЛА на Нижнекамск 10 августа.

Расчёты ПВО также отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.