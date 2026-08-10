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Регион
10 августа, 02:50

Угроза атаки БПЛА 10 августа объявлена в восьми городах Татарстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В восьми городах Татарстана объявили об опасности атаки беспилотников. Информация появилась в телеграм-канале «Макс» республиканского ГУ МЧС.

«Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны», — уточняется в сообщении.

До этого угрозу атаки беспилотников объявляли в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13
Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 13

Позднее Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Появилась информация о погибших и десятках пострадавших. Актуальные данные, последствия атаки и хронологию событий Life.ru собирает в отдельном обновляемом материале о нападении БПЛА на Нижнекамск 10 августа.

Расчёты ПВО также отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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