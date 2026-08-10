Майор ВСУ Луценко: Путин подаёт чёткие сигналы, к ним нужно прислушиваться
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Бывший депутат Верховной рады, майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко в эфире YouTube-канала «КШДУ Media» заявил, что необходимо прислушиваться к заявлениям президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер подаёт чёткие и понятные сигналы.
По словам офицера, 40-дневная операция, которую анонсировал главарь киевского руководства Владимир Зеленский, не была военной необходимостью. Он расценил её как политическое заявление, сделанное в попытке «говорить с западными лидерами на их птичьем языке».
Под «птичьим языком» Луценко подразумевает попытки Запада избегать прямых формулировок и не называть вещи своими именами. По его мнению, западные лидеры опасаются дальнейшей эскалации и не хотят «напрашиваться на неприятности».
«Но к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы — и до полномасштабки, и сейчас. Человек даёт чёткие сигналы», — заключил майор.
Напомним, Зеленский анонсировал запуск 40-дневной спецоперации, где ведущая роль отведена СБУ и спецподразделению «Альфа». Официальный старт был озвучен по итогам переговоров с врио главы Службы безопасности Евгением Хмарой, при этом экс-комик открыто подтвердил существование серьезных трудностей. Тем временем экс-нардеп Спиридон Клинкаров обнародовал свою трактовку истинных целей этого плана, указав на неочевидный подтекст.
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