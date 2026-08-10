ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборы в Госдуму с участием партии «Яблоко»

Центризбирком России официально закрепил содержание избирательного листа для федерального округа. В документ включены фамилии кандидатов от всех одиннадцати партий, успешно прошедших регистрацию.

Порядок следования названий определялся случайным образом пятого августа. Первую позицию заняла «Единая Россия», вторую строку получило «Яблоко», а замкнула тройку лидеров ЛДПР. Далее расположились Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Однако участие второй партии остается под вопросом. Верховный суд изучает административный иск движения «Родина», требующего аннулировать регистрацию конкурентов.

Истец указывает на возможное превышение лимитов денежных средств, нарушения авторских прав при выпуске материалов и признаки запрещенной деятельности. В случае победы истцов фамилия «Яблока» будет вычеркнута из готовых бланков.

Юристы поясняют специфику процедуры. Если решение о снятии примут до начала печати тиража, освободившуюся вторую строчку никто не займёт. Нумерация останется прежней, и ЛДПР сохранит за собой третий номер без новой жеребьёвки.

Выборы парламентариев девятого созыва назначены на двадцатое сентября. Избирателям предстоит посетить участки в течение трёх дней — с восемнадцатого по двадцатое число.