«Не торопитесь»: Памфилова призвала пока не печатать бюллетени на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирательные комиссии пока не отправлять в типографии утверждённые бюллетени для выборов депутатов Госдумы. Она допустила, что в текст ещё могут внести изменения.

«Не торопитесь, не торопитесь ни в коем случае, в типографию никуда не отправлять. Возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы, ещё раз проверьте то, что есть», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

По её словам, ЦИК решил утвердить документ заранее из-за сложной логистики нынешней избирательной кампании.

Напомним, Центризбирком России официально утвердил текст бюллетеня на выборы в Госдуму. Первую позицию заняла «Единая Россия», вторую строку получило «Яблоко», а замкнула тройку лидеров ЛДПР. Далее расположились Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Однако участие второй партии остается под вопросом. Партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушениях правил агитации перед выборами, иск политсилы 10 августа рассматривает Верховный суд.

Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года. К участию в выборах допущено 11 политических партий. Всего же в ЕДГ в стране пройдёт 2,2 тысячи кампаний разного уровня.