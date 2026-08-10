CAS рассмотрит второй иск ВФЛА против World Athletics из-за санкций

Всероссийская федерация лёгкой атлетики подала в CAS иск против World Athletics, чтобы оспорить действующие санкции. Это дополнение к уже поданной ранее жалобе на отстранение российских атлетов от международных стартов. О возможности такого шага для защиты интересов организации ранее сообщал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

По словам Ярышевского, санкции против ВФЛА являются уникальными по своей суровости, с которыми не сталкивалась ни одна другая спортивная организация. Он подчеркнул, что эти ограничения не только парализуют деятельность федерации, но и препятствуют развитию российской легкой атлетики, лишая молодых спортсменов возможности выступать на мировом уровне. В связи с этим ВФЛА намерена продолжать борьбу за свои права в судебном порядке и уже разрабатывает план дальнейших действий для снятия ограничений.

«Мы будем последовательно отстаивать свои права и добиваться отмены санкций через судебные инстанции и продолжим работу по этому направлению. Мы уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости», — отметил Ярышевский.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв охарактеризовал политику Международного союза биатлонистов (IBU) и World Athletics как наиболее жесткую по отношению к российским атлетам. В своём комментарии относительно условий допуска спортсменов из РФ к международным стартам глава ведомства назвал данные организации самыми «отмороженными».