Воспитанники детдома поймали такси и сбежали от сопровождающих под Красноярском

В Красноярском крае ведутся поиски двух воспитанников детского дома из Лесосибирска. По информации Telegram-канала Kras Mash, 16-летний и 17-летний подростки пропали после возвращения с базы отдыха в Дивногорске: по пути домой они воспользовались такси и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас юноши выходят на связь и утверждают, что гостят у незнакомых людей в Красноярске. К поискам подключились полиция и волонтёры.