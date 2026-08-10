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10 августа, 11:34

Воспитанники детдома поймали такси и сбежали от сопровождающих под Красноярском

Обложка © Telegram / Kras Mash

Обложка © Telegram / Kras Mash

В Красноярском крае ведутся поиски двух воспитанников детского дома из Лесосибирска. По информации Telegram-канала Kras Mash, 16-летний и 17-летний подростки пропали после возвращения с базы отдыха в Дивногорске: по пути домой они воспользовались такси и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас юноши выходят на связь и утверждают, что гостят у незнакомых людей в Красноярске. К поискам подключились полиция и волонтёры.

Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли мёртвой
Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли мёртвой

Между тем ранее в Красноярском крае благополучно завершились поиски другой пропавшей группы. Семью из трёх человек, переставшую выходить на связь во время сплава по реке Кан, нашли живой. До этого сообщалось, что мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок пропали во время путешествия на лодке.

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Наталья Демьянова
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