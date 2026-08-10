Воспитанники детдома поймали такси и сбежали от сопровождающих под Красноярском
Обложка © Telegram / Kras Mash
В Красноярском крае ведутся поиски двух воспитанников детского дома из Лесосибирска. По информации Telegram-канала Kras Mash, 16-летний и 17-летний подростки пропали после возвращения с базы отдыха в Дивногорске: по пути домой они воспользовались такси и скрылись в неизвестном направлении.
Сейчас юноши выходят на связь и утверждают, что гостят у незнакомых людей в Красноярске. К поискам подключились полиция и волонтёры.
Между тем ранее в Красноярском крае благополучно завершились поиски другой пропавшей группы. Семью из трёх человек, переставшую выходить на связь во время сплава по реке Кан, нашли живой. До этого сообщалось, что мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок пропали во время путешествия на лодке.
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