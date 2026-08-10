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Регион
10 августа, 13:02

В Белгородской области БПЛА убил мужчину и ранил ещё двоих

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик на территории предприятия, водитель погиб на месте. Пожарным удалось оперативно потушить загоревшиеся автомобили, сообщает оперштаб Белгородской области.

В посёлке Октябрьский двое мужчин получили осколочные ранения в результате детонации беспилотника; их доставили в больницу Белгорода. Также зафиксированы разрушения в Красной Яруге и Грайвороне: повреждены частные дома, заборы и автомобили.

Убитая дроном ВСУ пятилетняя девочка из Нижнекамска спала на балконе
Убитая дроном ВСУ пятилетняя девочка из Нижнекамска спала на балконе

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый», предварительно, использовались ВСУ при атаке на Нижнекамск. Трагедия унесла жизни 13 человек, ещё более 70 получили ранения, 21 пострадавший находится в больнице. По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело. 10 августа в регионе объявлено траурным днём.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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