В Белгородской области БПЛА убил мужчину и ранил ещё двоих

В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик на территории предприятия, водитель погиб на месте. Пожарным удалось оперативно потушить загоревшиеся автомобили, сообщает оперштаб Белгородской области.

В посёлке Октябрьский двое мужчин получили осколочные ранения в результате детонации беспилотника; их доставили в больницу Белгорода. Также зафиксированы разрушения в Красной Яруге и Грайвороне: повреждены частные дома, заборы и автомобили.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Бобёр» и «Лютый», предварительно, использовались ВСУ при атаке на Нижнекамск. Трагедия унесла жизни 13 человек, ещё более 70 получили ранения, 21 пострадавший находится в больнице. По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело. 10 августа в регионе объявлено траурным днём.