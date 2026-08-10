Молнии не было: Nordwind объяснил, что на самом деле случилось с бортом Калининград — Уфа

Авиакомпания Nordwind официально заявила, что сведения о попадании молнии в самолёт Boeing 737-800, следовавший 9 августа рейсом Калининград — Уфа, не соответствуют действительности. В пресс-службе перевозчика пояснили, что при заходе на посадку в Уфе лайнер действительно столкнулся с грозовым фронтом и зоной турбулентности, однако прямого удара молнии не было.

«Информация о факте попадания молнии в воздушное судно, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению авиакомпании, экипаж принял решение о перенаправлении рейса на запасной аэродром в Магнитогорске, где была произведена штатная посадка. Пассажиры были своевременно проинформированы о ходе событий, ситуация находилась под постоянным контролем специалистов. По прибытии в Магнитогорск 82 пассажира приняли решение прервать полёт. После проведения необходимых процедур по дозаправке воздушное судно продолжило выполнение рейса по маршруту в Уфу.

Ранее сообщалось, что в Норильске Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы ВПП. Лайнер выполнял рейс из Москвы. Инцидент обошёлся без пострадавших.