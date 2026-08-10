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10 августа, 18:17

МВД урегулировало правовой статус семьи «весёлого молочника» Уолкера

Обложка © VK / Джастас Уолкер

Обложка © VK / Джастас Уолкер

Вопрос о правовом положении семьи американского фермера Джастаса Уолкера на территории Российской Федерации урегулирован. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По её словам, сегодня состоялась встреча руководства Главного управления МВД по Алтайскому краю с Джастасом Уолкером и его супругой. В ходе беседы был окончательно разрешён вопрос о правовом статусе членов семьи. Волк подчеркнула, что ситуация находится под личным контролем руководства Миграционной службы МВД России.

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Ранее в понедельник сам Уолкер сообщил, что его семье разрешили остаться в России. Напомним, фермер проживает с семьёй в Алтайском крае уже около десяти лет. Его супруга и дети имеют вид на жительство в России и обязаны уведомлять миграционные органы о намерении оставаться в стране сверх установленных законом сроков. 7 августа Уолкер опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео, где сообщил, что якобы получил звонок о выдворении его семьи из России. Однако позднее выяснилось, что решения о выдворении не было, а фермера лишь пригласили в миграционную службу для дачи пояснений.

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Виталий Приходько
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