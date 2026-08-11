Троице-Сергиева лавра — одно из невероятных богатств России, которым страна может поделиться с миром, заявил посланник президента США Дональда Трампа на ПМЭФ, глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

«Лавра — одно из невероятных богатств, которыми ваша культура может поделиться с миром. Надеюсь, я смогу помочь в её популяризации», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Во время первого посещения Сергиева Посада монастырь настолько впечатлил Кука, что он даже хотел пропустить ради него важную встречу. Позднее представитель США назвал Лавру одним из самых захватывающих мест, где ему доводилось бывать.

Ранее Кук признавался, что архитектура Санкт-Петербурга вдохновляет его всю жизнь. Американский представитель также рассказывал, что участвовал в восстановлении российских храмов и архитектурных памятников.