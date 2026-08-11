Рождество Николая Чудотворца: Почему 11 августа нельзя давать в долг и заниматься уборкой

Православные россияне 11 августа отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых христианских святых, которого считают покровителем путешественников, детей и нуждающихся. Праздник известен меньше зимнего и весеннего дней Николая, однако также занимает особое место в церковной традиции, напоминает газета «Известия».

В этот день верующим советуют посетить храм, помолиться Николаю Чудотворцу, провести день спокойно с близкими и помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. С праздником также связаны народные традиции: на Руси в это время собирали калину и готовили из неё угощения.

Главными запретами 11 августа считаются ссоры, сквернословие, обиды и отказ в помощи. В народной традиции в этот день также старались не давать деньги в долг, не заниматься большой уборкой, стиркой, шитьём и тяжёлой работой в саду или огороде.

Ранее в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска после многолетнего забвения и кропотливой реставрации установили древний образ святителя Николая Чудотворца. Икону в послереволюционные годы порубили топором.