Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 08:04

Рождество Николая Чудотворца: Почему 11 августа нельзя давать в долг и заниматься уборкой

11 августа православные россияне отмечают День Николая Чудотворца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Православные россияне 11 августа отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых христианских святых, которого считают покровителем путешественников, детей и нуждающихся. Праздник известен меньше зимнего и весеннего дней Николая, однако также занимает особое место в церковной традиции, напоминает газета «Известия».

Россиянам разрешили молиться о деньгах, но призвали не превращать Бога в «банкомат»
Россиянам разрешили молиться о деньгах, но призвали не превращать Бога в «банкомат»

В этот день верующим советуют посетить храм, помолиться Николаю Чудотворцу, провести день спокойно с близкими и помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. С праздником также связаны народные традиции: на Руси в это время собирали калину и готовили из неё угощения.

Главными запретами 11 августа считаются ссоры, сквернословие, обиды и отказ в помощи. В народной традиции в этот день также старались не давать деньги в долг, не заниматься большой уборкой, стиркой, шитьём и тяжёлой работой в саду или огороде.

Увольняют, сокращают, выживают с работы: Каким святым помолиться
Увольняют, сокращают, выживают с работы: Каким святым помолиться

Ранее в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска после многолетнего забвения и кропотливой реставрации установили древний образ святителя Николая Чудотворца. Икону в послереволюционные годы порубили топором.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar