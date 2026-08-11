В Швеции раскритиковали Испанию за массовую легализацию мигрантов. Премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times (FT) назвал это «очень плохой идеей», которая угрожает Шенгенской зоне — общей территории Европы, где можно свободно передвигаться без границ.

Он рассказал, что на встрече лидеров Евросоюза многие страны были возмущены решением Испании. Особенно против выступили Германия, Дания и Италия. При этом почти 1,2 миллиона мигрантов уже подали заявки на легализацию в рамках нового испанского указа. Глава правительства Испании Педро Санчес объяснил это тем, что без мигрантов экономика страны потеряла бы 19% ВВП к 2050 году.

Напомним, что с 30 июля по 4 августа при попытке попасть в Сеуту погиб 141 человек. На пляже Трамполин Красный Крест совместно с объединением «Юг-Юг» впервые за последние пять суток организовали раздачу продовольствия — среди выданного были вода, молочная продукция, хлеб, сладкие крекеры и мясные консервы. Питание получили порядка двух тысяч человек, а общественный порядок обеспечивала местная полиция. По прошествии пяти дней напряжённой ситуации наметились первые признаки стабилизации.