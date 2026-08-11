Избил ветерана его же костылём, а потом раскаялся: «Черкаса» из Ревды арестовали

Ревдинский городской суд отправил под стражу 37-летнего Антона Черкасова, обвиняемого в нападении на ветерана СВО. Мужчина останется в СИЗО до 8 октября включительно.

Конфликт произошёл поздним вечером 26 июля возле дома на улице Максима Горького в Ревде. По версии следствия, Черкасов несколько раз ударил 49-летнего ветерана его же костылём по голове и ногам, а также нанёс ему удары рукой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.

По сообщениям СМИ, ветеран вступился за женщину, которую оскорбляли. Значительная часть произошедшего попала на камеру у подъезда. Сам потерпевший пытался не разжигать конфликт.

После задержания Черкасов сначала лишь заявил, что сожалеет о случившемся. Однако спустя несколько часов в изоляторе его позиция изменилась, рассказал Life.ru официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Обвиняемый раскаялся в содеянном и на видео попросил прощения за свой неадекватный поступок», — сообщил Горелых. По его словам, извинения Черкасов адресовал самому ветерану, его супруге и всем защитникам Отечества.

Полицейские также задержали находившегося на месте конфликта 52-летнего местного жителя по фамилии Пушкарёв. По данным Горелых, мужчина ранее был судим и находился под административным надзором: с 22:00 до 06:00 он обязан был оставаться дома. За нарушение ограничений его административно задержали и поместили в ИВС.

Принимая решение об аресте Черкасова, суд учёл доводы следствия о тяжести предъявленного обвинения и риске того, что мужчина может скрыться либо воздействовать на свидетелей. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Life.ru сообщал о задержании рецидивиста после нападения на ветерана СВО в Ревде. Тогда следствие заявило о намерении ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.