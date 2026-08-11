«Чёрный лебедь»: Политолог рассекретил вероятного преемника Зеленского

Преемником Владимира Зеленского, скорее всего, станет фигура, на которую сделают ставку США или Великобритания, заявил политолог Дмитрий Журавлёв. Наиболее очевидным претендентом он считает бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

При этом эксперт не исключает появления совершенно новой фигуры, которая сейчас не относится к числу главных украинских политиков и чиновников. По его мнению, окончательный выбор будет зависеть от договорённостей Вашингтона и Лондона.

«Также это может быть и новый «чёрный лебедь», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что Британия традиционно делает ставку на Залужного, тогда как определить нынешнего фаворита США сложнее. Именно конкуренция двух стран во многом и сохраняет неопределённость вокруг возможного преемника Зеленского.

Ранее Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Бывший главком ВСУ дал понять, что готов вступить в политическую борьбу, если голосование состоится.