Философ Дугин предложил идеологию, которая приведёт Россию к успеху
Дугин счёл сохранение традиционных ценностей залогом успешного развития России
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Сохранение традиционных ценностей, цивилизационной идентичности и курса на многополярный мир может привести Россию к успеху, заявил философ Александр Дугин, рассуждая о развитии страны на ближайшие 25 лет.
По мнению учёного, даже инерционный сценарий, при котором Россия продолжит нынешний курс в экономике, политике, технологиях и международных отношениях, способен дать положительные результаты. Особое значение он придаёт идеологии.
«То есть, если мы будем сохранять традиционные ценности государства, цивилизации, многополярного мира, то это приведёт нас к успеху», — подчеркнул Дугин в интервью NEWS.ru.
Ранее философ рассказал о цене, которую страны платят за движение к многополярному миру. По его мнению, государствам приходится отстаивать суверенитет и право на самостоятельный путь развития.
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