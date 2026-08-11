Философ Дугин предложил идеологию, которая приведёт Россию к успеху

Сохранение традиционных ценностей, цивилизационной идентичности и курса на многополярный мир может привести Россию к успеху, заявил философ Александр Дугин, рассуждая о развитии страны на ближайшие 25 лет.

По мнению учёного, даже инерционный сценарий, при котором Россия продолжит нынешний курс в экономике, политике, технологиях и международных отношениях, способен дать положительные результаты. Особое значение он придаёт идеологии.

«То есть, если мы будем сохранять традиционные ценности государства, цивилизации, многополярного мира, то это приведёт нас к успеху», — подчеркнул Дугин в интервью NEWS.ru.

Ранее философ рассказал о цене, которую страны платят за движение к многополярному миру. По его мнению, государствам приходится отстаивать суверенитет и право на самостоятельный путь развития.