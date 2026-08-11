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Регион
11 августа, 10:15

Российских каноистов допустят к турнирам в составе сборной с 2027 года

Обложка © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов

Обложка © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов

Российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях по гребле в составе национальной команды с 1 января 2027 года. Ограничения решила снять Международная федерация каноэ Paddle Worldwide.

Решение также распространяется на белорусских атлетов и персонал, который обеспечивает подготовку и участие спортсменов.

До 31 декабря 2026 года продолжит действовать нынешняя политика федерации. Сейчас россияне и белорусы участвуют в соревнованиях под её эгидой с ограничениями и в нейтральном статусе.

Таким образом, с начала следующего года допущенные к соревнованиям спортсмены смогут вновь представлять национальные команды.

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Кстати, на чемпионате Европы по гребле, который проходил в июне в Португалии, российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-двоек. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. При этом наши гребцы были вынуждены пропустить юниорский и молодёжный чемпионат мира в Польше из-за отсутствия виз.

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Александра Вишнякова
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