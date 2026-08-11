Российских каноистов допустят к турнирам в составе сборной с 2027 года

Российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях по гребле в составе национальной команды с 1 января 2027 года. Ограничения решила снять Международная федерация каноэ Paddle Worldwide.

Решение также распространяется на белорусских атлетов и персонал, который обеспечивает подготовку и участие спортсменов.

До 31 декабря 2026 года продолжит действовать нынешняя политика федерации. Сейчас россияне и белорусы участвуют в соревнованиях под её эгидой с ограничениями и в нейтральном статусе.

Таким образом, с начала следующего года допущенные к соревнованиям спортсмены смогут вновь представлять национальные команды.