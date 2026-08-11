Бургерная эскалация: Роскачество указало на противоречивую позицию Роспотребнадзора
Роскачество: Действия Роспотребнадзора противоречат их собственной логике
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Роскачество не согласилось с выводом Роспотребнадзора о невозможности принять меры к продавцам бургеров, в которых нашли бактерии группы кишечных палочек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В Роскачестве заявили, что утверждения о некорректном оформлении документов противоречат правилам проведения независимых исследований и действиям самого надзорного ведомства.
Организация подчеркнула, что купленные бургеры доставили в аккредитованный лабораторный центр не позднее чем через три часа. Образцы перевозили в упакованном и опломбированном виде с соблюдением установленных требований.
Напомним, проверка Роскачества выявила бактерии группы кишечных палочек в продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Всего эксперты изучили бургеры из 20 сетей быстрого питания по 488 показателям. При этом Роспотребнадзор не стал принимать меры к продавцам, объяснив решение несвоевременной передачей продукта на экспертизу и неправильным оформлением материалов. В частности, образец чизбургера Torro Grill закупили 28 апреля, исследовали 6 мая, а сведения о результатах поступили в ведомство 16 июля.
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