Бургерная эскалация: Роскачество указало на противоречивую позицию Роспотребнадзора

Роскачество не согласилось с выводом Роспотребнадзора о невозможности принять меры к продавцам бургеров, в которых нашли бактерии группы кишечных палочек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Роскачестве заявили, что утверждения о некорректном оформлении документов противоречат правилам проведения независимых исследований и действиям самого надзорного ведомства.

Организация подчеркнула, что купленные бургеры доставили в аккредитованный лабораторный центр не позднее чем через три часа. Образцы перевозили в упакованном и опломбированном виде с соблюдением установленных требований.