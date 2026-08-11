Подмосковные врачи спасли девочку, которая приняла гадюку за ящерицу и потрогала за хвост

Подмосковные врачи спасли девочку после укуса гадюки, которую ребёнок принял за ящерицу и схватил за хвост. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Московской области.

Всё произошло во время прогулки на дачном участке. Девочка заметила в траве змею и, приняв за ящерицу, потрогала за хвост. «Безобидная» рептилия оказалась ядовитой гадюкой и мгновенно укусила ребёнка. Мать заметила на большом пальце дочери следы от зубов и вызвала скорую, когда девочка начала жаловаться на сильную боль. Малышку доставили в Егорьевскую больницу и поместили в реанимацию. Менее чем через два часа после укуса пациентке ввели сыворотку и начали интенсивную терапию.

«Пациентка поступила к нам в реанимацию. Благодаря оперативной реакции и родителей, и врачей, помощь была оказана без промедления, в так называемое «золотое время», когда она наиболее эффективна. Менее чем через два часа после укуса ребенку ввели сыворотку и начали интенсивную терапию», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Егорьевской больницы Сергей Глушков.

Поскольку состояние девочки оставалось тяжёлым, её перевели в реанимацию Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Там лечение продолжили, а уже на вторые сутки самочувствие ребёнка улучшилось. Сейчас девочку перевели в педиатрическое отделение. Её жизни ничего не угрожает.

Врачи напоминают: при укусе змеи пострадавшему нужно обеспечить покой и как можно скорее вызвать скорую. Накладывать жгут, разрезать или прижигать место укуса нельзя.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Подмосковье: врачи спасли девочку, поступившую в крайне тяжёлом состоянии после укуса гадюки. Ребёнку ввели противоядие и провели комплексную терапию, после чего её состояние стабилизировалось.