Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинских военных покинуть ряды Вооружённых сил Украины. Она заявила, что их уничтожает Владимир Зеленский. Такое заявление она сделала в своём телеграм-канале после публикации видео, на котором украинские военные жалуются на проблемы со снабжением, ротацией и равнодушие командиров на Запорожском направлении. Из-за этого бойцам приходится «пить свою мочу».

Напомним, бойцы 121-й отдельной бригады теробороны ВСУ обратились к главкому Михаилу Драпатому с жалобой на острую нехватку воды, продовольствия и медикаментов на Запорожском участке. По его словам, личный состав находится на передовой с апреля 2026 года, хотя изначально речь шла об одном месяце. Сащук также сообщил, что доставка грузов с помощью дронов осуществляется с перебоями, а на одном из опорных пунктов бойцы уже 12 дней не получали ни питьевой воды, ни горячего питания.