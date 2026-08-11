Выросло число погибших при мощном землетрясении в Колумбии, по стране прокатываются афтершоки
BluRadio: 169 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии
Последствия землетрясения в Колумбии. Обложка © ТАСС / EPA / CARLOS ORTEGA
Как минимум 169 человек погибли и 188 пропали без вести в результате мощного землетрясения в Колумбии, передаёт радиостанция BluRadio. Больше всего жертв — в Кали и Перейре. На местах продолжаются спасательные работы.
«Президент Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил, что после землетрясения в департаменте Валье-дель-Каука пропавшими без вести числятся 188 человек», — говорится в сообщении.
При этом в республике продолжаются подземные толчки, следует из данных национальной Геологической службы. Магнитуда двух самых сильных толчков составила 3,6.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в колумбийском департаменте Чоко. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба. Спасатели разбирают обломки и вызволяют пострадавших. Есть погибшие и пропавшие без вести.
Life.ru продолжает следить за ситуацией. Актуальные данные о землетрясении в Колумбии обновляются в отдельном материале.