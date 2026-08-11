Трамп назвал виновного в нехватке боеприпасов США, не забыв упомянуть и Украину
Трамп обвинил Байдена в сокращении запасов боеприпасов США
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Запасы боеприпасов США сократились из-за поставок Украине при экс-президенте Джо Байдене, а не вследствие войны с Ираном. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью ведущему Real America’s Voice Уэйну Руту.
По оценке Трампа, предыдущая администрация передала Киеву вооружения примерно на 300 миллиардов долларов. При этом он заверил, что сейчас у американской армии достаточно боеприпасов, а их производство наращивается ускоренными темпами.
«У нас всё нормально с боеприпасами. Но причина, по которой их стало меньше, — [Байден] отдал их Украине. Он отдал всё», — заявил глава Белого дома.
Трамп признал, что при нём американское оружие также поступает Киеву. Однако теперь, по его словам, США продают вооружения Евросоюзу за полную стоимость, после чего европейские страны самостоятельно передают их Украине.
Напомним, ранее Трамп объяснил сокращением собственных запасов нежелание отправлять Киеву дополнительные комплексы и ракеты Patriot. Глава США пояснил, что эти вооружения нужны в первую очередь американцам и нисколько не лукавил — Трамп сыграл партию в гольф в Нью-Джерси и в это время его прикрывал комплекс ПВО.
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