Запасы боеприпасов США сократились из-за поставок Украине при экс-президенте Джо Байдене, а не вследствие войны с Ираном. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью ведущему Real America’s Voice Уэйну Руту.

По оценке Трампа, предыдущая администрация передала Киеву вооружения примерно на 300 миллиардов долларов. При этом он заверил, что сейчас у американской армии достаточно боеприпасов, а их производство наращивается ускоренными темпами.

«У нас всё нормально с боеприпасами. Но причина, по которой их стало меньше, — [Байден] отдал их Украине. Он отдал всё», — заявил глава Белого дома.

Трамп признал, что при нём американское оружие также поступает Киеву. Однако теперь, по его словам, США продают вооружения Евросоюзу за полную стоимость, после чего европейские страны самостоятельно передают их Украине.