В посёлке под Туапсе снесут коттедж семьи «золотой судьи» Хахалевой

Коттедж семьи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ещё более 50 домов в посёлке «Буревестник» под Туапсе подлежат сносу по решению суда. Землю под постройками должны вернуть государству.

Речь идёт о 65 участках, которыми владеют 54 человека. Среди собственников — мать и сын Хахалевой, на которых оформлены два надела, на одном из которых находятся жилые здания, сообщает RG.ru. По данным издания, прокуратура установила, что территория относится к особо охраняемым землям лечебно-оздоровительной местности.

Муниципалитет не имел права распоряжаться ею. Незаконное освоение участка продолжалось более 20 лет: владельцы меняли назначение объектов и затем выкупали землю по льготной цене. Решение уже вступило в силу. Если владельцы не снесут строения самостоятельно, этим займутся государственные службы, а расходы затем взыщут с собственников.

Ранее по спорным активам семьи Хахалевой возбудили уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств. Следствие изучает обстоятельства получения контроля над ценными сельскохозяйственными землями на Кубани.