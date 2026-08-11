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11 августа, 12:16

В посёлке под Туапсе снесут коттедж семьи «золотой судьи» Хахалевой

Обложка © kraevoi--krd.sudrf.ru

Обложка © kraevoi--krd.sudrf.ru

Коттедж семьи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ещё более 50 домов в посёлке «Буревестник» под Туапсе подлежат сносу по решению суда. Землю под постройками должны вернуть государству.

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Речь идёт о 65 участках, которыми владеют 54 человека. Среди собственников — мать и сын Хахалевой, на которых оформлены два надела, на одном из которых находятся жилые здания, сообщает RG.ru. По данным издания, прокуратура установила, что территория относится к особо охраняемым землям лечебно-оздоровительной местности.

Муниципалитет не имел права распоряжаться ею. Незаконное освоение участка продолжалось более 20 лет: владельцы меняли назначение объектов и затем выкупали землю по льготной цене. Решение уже вступило в силу. Если владельцы не снесут строения самостоятельно, этим займутся государственные службы, а расходы затем взыщут с собственников.

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Ранее по спорным активам семьи Хахалевой возбудили уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств. Следствие изучает обстоятельства получения контроля над ценными сельскохозяйственными землями на Кубани.

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Борис Эльфанд
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