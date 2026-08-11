«Хамелеон жаждет власти»: В США оценили перспективы Вэнса заменить Трампа

Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу будет непросто стать преемником Дональда Трампа, считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По его словам, у политика нет собственной устойчивой базы, а его популярность снижается вместе с поддержкой нынешнего главы Белого дома.

«Если бы Джей Ди Вэнс был животным, он был бы хамелеоном, потому что у него нет ни стержня, ни принципов», — заявил эксперт в беседе с RTVI.

Вэнс менял свои позиции по ключевым вопросам и сейчас старается сохранить расположение Трампа и сторонников движения MAGA. Отсутствие харизмы является одной из его главных проблем, впрочем, политик умнее действующего президента, и он готов пожертвовать собой ради команды.

«Он оппортунист, жаждущий большей власти», — заключил специалист из США.

Напомним, ранее Трамп призвал крупных спонсоров Республиканской партии поддержать Вэнса на президентских выборах 2028 года. При этом окончательного решения о будущем кандидате пока нет.