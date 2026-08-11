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Регион
11 августа, 12:31

«Хамелеон жаждет власти»: В США оценили перспективы Вэнса заменить Трампа

Профессор из США Кузник уверен, что Вэнс умнее Трампа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу будет непросто стать преемником Дональда Трампа, считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По его словам, у политика нет собственной устойчивой базы, а его популярность снижается вместе с поддержкой нынешнего главы Белого дома.

«Если бы Джей Ди Вэнс был животным, он был бы хамелеоном, потому что у него нет ни стержня, ни принципов», — заявил эксперт в беседе с RTVI.

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Вэнс менял свои позиции по ключевым вопросам и сейчас старается сохранить расположение Трампа и сторонников движения MAGA. Отсутствие харизмы является одной из его главных проблем, впрочем, политик умнее действующего президента, и он готов пожертвовать собой ради команды.

«Он оппортунист, жаждущий большей власти», — заключил специалист из США.

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Напомним, ранее Трамп призвал крупных спонсоров Республиканской партии поддержать Вэнса на президентских выборах 2028 года. При этом окончательного решения о будущем кандидате пока нет.

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Борис Эльфанд
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