Парламент избрал нового президента Венгрии. И это не Гарольд, скрывающий боль

Андраш Бака, возглавлявший Верховный суд Венгрии в 2009–2011 годах, стал новым президентом страны. Такое решение вынес парламент в ходе тайного голосования — 140 депутатов поддержали его кандидатуру.

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Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС

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