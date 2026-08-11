Парламент избрал нового президента Венгрии. И это не Гарольд, скрывающий боль
Парламент избрал Андраша Баку президентом Венгрии
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Андраш Бака, возглавлявший Верховный суд Венгрии в 2009–2011 годах, стал новым президентом страны. Такое решение вынес парламент в ходе тайного голосования — 140 депутатов поддержали его кандидатуру.
Согласно конституции Венгрии, Бака вступит в должность 19 августа.
А вот жители Венгрии хотели бы видеть президентом Андраша Арато, известного всему миру как «Гарольд, скрывающий боль». Мемный пенсионер-электрик ранее одержал победу в анонимном народном голосовании. Напомним, что предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности.
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