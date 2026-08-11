Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:46

Парламент избрал нового президента Венгрии. И это не Гарольд, скрывающий боль

Парламент избрал Андраша Баку президентом Венгрии

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou/NurPhoto

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou/NurPhoto

Андраш Бака, возглавлявший Верховный суд Венгрии в 2009–2011 годах, стал новым президентом страны. Такое решение вынес парламент в ходе тайного голосования — 140 депутатов поддержали его кандидатуру.

Согласно конституции Венгрии, Бака вступит в должность 19 августа.

Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС
Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС

А вот жители Венгрии хотели бы видеть президентом Андраша Арато, известного всему миру как «Гарольд, скрывающий боль». Мемный пенсионер-электрик ранее одержал победу в анонимном народном голосовании. Напомним, что предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar