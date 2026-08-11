Спустя 30 лет в США начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе спустя почти 30 лет начался судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. На скамье подсудимых оказался бывший лидер группировки South Side Compton Crips Дуэйн Keffe D Дэвис.

63-летнему Дэвису предъявлено обвинение в убийстве с применением оружия в интересах преступной группировки, вину он не признаёт. Прокуратура считает, что он организовал нападение и передал оружие, однако не утверждает, что именно Дэвис стрелял в музыканта.

Отбор присяжных стартовал 10 августа. Вступительные заявления сторон ожидаются 17 августа, а весь процесс может занять около месяца.

В числе возможных свидетелей фигурирует основатель лейбла Death Row Records Сьюдж Найт. В момент нападения он находился за рулём автомобиля рядом с Шакуром и также получил ранение. Сейчас Найт остаётся единственным, кроме обвиняемого, живым очевидцем, находившимся в одной из двух машин во время стрельбы.

Тупака Шакура расстреляли 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. 25-летний музыкант получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице спустя шесть дней — 13 сентября. Дэвиса задержали по этому делу в 2023 году после того, как расследование получило новый импульс благодаря его публичным заявлениям и мемуарам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дуэйн Дэвис называл рэпера и продюсера P. Diddy возможным заказчиком убийства Тупака Шакура. Это утверждение принадлежит самому Дэвису, а Шон Комбс отрицал причастность к убийству.