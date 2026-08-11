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11 августа, 15:38

Возбуждено дело по факту наезда автокрана на PR-директора «Москвички» Чаковскую

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту наезда автокрана на PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Об этом в социальных сетях рассказала бренд-директор издания Алёна Бердова.

«Дело возбуждено. <...> Верим, что всё будет хорошо с ней [с Чаковской]», — написала она.

В беседе с ТАСС Бердова поделилась, что Екатерина находится в сознании и дышит самостоятельно, но не помнит момент аварии. У неё диагностированы перелом основания черепа, рёбер и ушиб внутренних органов.

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Напомним, об аварии сообщила основатель «Москвички» Кристина Потупчик. По её словам, Екатерина Чаковская находится в реанимации. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан. Известно, что он управлял автокраном.

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Матвей Константинов
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