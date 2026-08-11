Трое пострадали в ДТП с Lamborghini сына Алтушкина, среди них боец СВО

Три человека пострадали во время того, как автомобиль Lamborghini сына бизнесмена Игоря Алтушкина врезался в многоэтажку в Екатеринбурге. Среди пострадавших оказался мужчина, ранее получивший ранение на СВО, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, двое молодых людей в момент ДТП находились на крыльце возле магазина. Электросамокаты, разбросанные после столкновения, стояли рядом и не принадлежали ехавшим по дороге людям. Одного из мужчин, который передвигался на костылях после ранения, госпитализировали. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Травму также получил сын Алтушкина. По данным SHOT, у него диагностировали повреждение головы. Обстоятельства аварии и степень тяжести травм пострадавших уточняются. Ветеран же получил серьёзную черепно-мозговую травму, он в сознании.

Напомним, авария произошла на улице Отрадной в Екатеринбурге. Фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом. За рулём суперкара находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена. Известно, что в 18 лет он запустил собственный бизнес, открыв в городе премиальную автозаправку