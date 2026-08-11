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11 августа, 17:02

Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринбурге бойцу СВО зашивают голову

Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринубрге бойцу СВО оказывают медицинскую помощью. По данным SHOT, 23-летнему Тимуру зашивают голову, ему уже наложили гипс на левую руку. Ни владелец суперкара — миллиардер Игорь Алтушкин — ни сидевший за рулём сын Давид пока не связывались с ветераном.

Боец СВО, пострадавший при наезде суперкара в Екатеринбурге. Фото © SHOT

Боец СВО, пострадавший при наезде суперкара в Екатеринбурге. Фото © SHOT

Известно, что боец получил ранение в поясницу и ногу в конце февраля, после чего лечился в Санкт-Петербурге. В июне ветеран вернулся в Екатеринбург. На СВО он пошёл в сентябре 2025 года, а до передовой профессионально выступал в боксе.

Появилось видео первых секунд после ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге
Появилось видео первых секунд после ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Напомним, фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом в Екатеринбурге. Пострадали три человека, в том числе участник СВО. Суперкар принадлежит Игорю Алтушкину — основателю «Русской медной компании». За рулём находился его сын Давид.

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Обложка © SHOT

Матвей Константинов
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