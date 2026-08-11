Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринбурге бойцу СВО зашивают голову

Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринубрге бойцу СВО оказывают медицинскую помощью. По данным SHOT, 23-летнему Тимуру зашивают голову, ему уже наложили гипс на левую руку. Ни владелец суперкара — миллиардер Игорь Алтушкин — ни сидевший за рулём сын Давид пока не связывались с ветераном.

Боец СВО, пострадавший при наезде суперкара в Екатеринбурге. Фото © SHOT

Известно, что боец получил ранение в поясницу и ногу в конце февраля, после чего лечился в Санкт-Петербурге. В июне ветеран вернулся в Екатеринбург. На СВО он пошёл в сентябре 2025 года, а до передовой профессионально выступал в боксе.