Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринбурге бойцу СВО зашивают голову
Пострадавшему при наезде Lamborghini в Екатеринубрге бойцу СВО оказывают медицинскую помощью. По данным SHOT, 23-летнему Тимуру зашивают голову, ему уже наложили гипс на левую руку. Ни владелец суперкара — миллиардер Игорь Алтушкин — ни сидевший за рулём сын Давид пока не связывались с ветераном.
Боец СВО, пострадавший при наезде суперкара в Екатеринбурге. Фото © SHOT
Известно, что боец получил ранение в поясницу и ногу в конце февраля, после чего лечился в Санкт-Петербурге. В июне ветеран вернулся в Екатеринбург. На СВО он пошёл в сентябре 2025 года, а до передовой профессионально выступал в боксе.
Напомним, фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом в Екатеринбурге. Пострадали три человека, в том числе участник СВО. Суперкар принадлежит Игорю Алтушкину — основателю «Русской медной компании». За рулём находился его сын Давид.
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Обложка © SHOT