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11 августа, 16:17

Появилось видео первых секунд после ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Появилось видео первых минут после аварии с Lamborghini в Екатеринбурге, которой управлял сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Кадры публикует SHOT.

Первые секунды после ДТП с автомобилем Алтушкина в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Один из пострадавших — боец СВО. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму во время наезда иномарки, вылетевшей на тротуар с проезжей части. Сын миллиардера пытался помочь пострадавшим в первые секунды после ДТП.

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Напомним, фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. За рулём суперкара находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена. В результате ДТП пострадали три человека, среди них оказался боец СВО.

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Татьяна Миссуми
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