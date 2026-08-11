Появилось видео первых секунд после ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Появилось видео первых минут после аварии с Lamborghini в Екатеринбурге, которой управлял сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Кадры публикует SHOT.
Первые секунды после ДТП с автомобилем Алтушкина в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT
Один из пострадавших — боец СВО. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму во время наезда иномарки, вылетевшей на тротуар с проезжей части. Сын миллиардера пытался помочь пострадавшим в первые секунды после ДТП.
Напомним, фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. За рулём суперкара находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена. В результате ДТП пострадали три человека, среди них оказался боец СВО.
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