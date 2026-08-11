Появилось видео первых секунд после ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Появилось видео первых минут после аварии с Lamborghini в Екатеринбурге, которой управлял сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Кадры публикует SHOT.

Первые секунды после ДТП с автомобилем Алтушкина в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Один из пострадавших — боец СВО. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму во время наезда иномарки, вылетевшей на тротуар с проезжей части. Сын миллиардера пытался помочь пострадавшим в первые секунды после ДТП.