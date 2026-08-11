Экс-адвокатам блогера Митрошиной грозит до 6 лет колонии за мошенничество
Александра Митрошина. Обложка © LIfe.ru
Гособвинение запросило для бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алисы Волховой и Ольги Гольцевой сроки от пяти с половиной до шести лет колонии. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «РЕН ТВ». Прения прошли в Савёловском районном суде Москвы.
По версии следствия, в 2024 году Волхова убедила Митрошину перевести ей и Гольцевой 41 миллион рублей. Блогер находилась под следствием по делу о легализации доходов, и адвокаты обещали помочь урегулировать ситуацию. Якобы деньги пошли на закрытие уголовного дела и исключение из «чёрных списков» администрации президента, которых на деле не существовало. Средства адвокаты растратили.
Сама Митрошина и её защита выступили против реального срока для Волховой и Гольцевой. Блогер надеется на смягчение наказания, поскольку не хочет, чтобы бывшие защитницы оказались в СИЗО. Подсудимые признали вину.
Напомним, блогер Митрошина была приговорена судом к трём годам условно и штрафу 900 тыс. рублей за отмывание денег, хотя обвинение требовало реального срока, а защита добилась смягчения наказания. Впервые за полтора года, после того как суд вынес оправдательный вердикт, она вернулась в соцсети. Девушка продемонстрировала снятый электронный браслет и заявила о старте нового этапа в жизни — до этого ей был запрещён выход в интернет.
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