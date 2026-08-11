Экс-адвокатам блогера Митрошиной грозит до 6 лет колонии за мошенничество

Гособвинение запросило для бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алисы Волховой и Ольги Гольцевой сроки от пяти с половиной до шести лет колонии. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «РЕН ТВ». Прения прошли в Савёловском районном суде Москвы.

По версии следствия, в 2024 году Волхова убедила Митрошину перевести ей и Гольцевой 41 миллион рублей. Блогер находилась под следствием по делу о легализации доходов, и адвокаты обещали помочь урегулировать ситуацию. Якобы деньги пошли на закрытие уголовного дела и исключение из «чёрных списков» администрации президента, которых на деле не существовало. Средства адвокаты растратили.

Сама Митрошина и её защита выступили против реального срока для Волховой и Гольцевой. Блогер надеется на смягчение наказания, поскольку не хочет, чтобы бывшие защитницы оказались в СИЗО. Подсудимые признали вину.