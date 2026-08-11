Политолога Татьяну Становую* объявили в розыск по уголовной статье

Политолог Татьяна Становая* объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. Статья, по которой ведётся розыск, не уточняется.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что она может быть объявлена в розыск в связи с участием в работе нежелательной организации.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД России разместило в своей базе данных карточку на редакционного директора издания Riddle Антона Барбашина. Запись появилась 17 июля, однако в ведомстве не уточнили, по какой именно статье УК он объявлен в розыск. При этом ранее публичных сообщений о заведении уголовного дела на него не появлялось. Барбашин известен как руководитель аналитической платформы, занимающейся изучением российской политики и экономики.