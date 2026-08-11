Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 18:15

Политолога Татьяну Становую* объявили в розыск по уголовной статье

Татьяна Становая*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tstanovaya*

Татьяна Становая*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tstanovaya*

Политолог Татьяна Становая* объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. Статья, по которой ведётся розыск, не уточняется.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что она может быть объявлена в розыск в связи с участием в работе нежелательной организации.

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Габуева* к четырём годам колонии
Суд в Москве заочно приговорил журналиста Габуева* к четырём годам колонии

Ранее Life.ru сообщал, что МВД России разместило в своей базе данных карточку на редакционного директора издания Riddle Антона Барбашина. Запись появилась 17 июля, однако в ведомстве не уточнили, по какой именно статье УК он объявлен в розыск. При этом ранее публичных сообщений о заведении уголовного дела на него не появлялось. Барбашин известен как руководитель аналитической платформы, занимающейся изучением российской политики и экономики.

* Включена в перечень иностранных агентов Минюста России

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar