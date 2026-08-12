Бундесвер сообщил о сотнях неизвестных дронов над военными базами

Сотни пролётов беспилотников над военными объектами якобы зафиксировали в Германии за последние несколько лет. Об этом сообщил представитель оперативного командования Бундесвера в комментарии медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, всего зарегистрировали несколько сотен подобных случаев. В большинстве эпизодов речь шла об отдельных беспилотниках, однако иногда военнослужащие якобы наблюдали целые группы дронов.

При этом представитель Бундесвера не привёл доказательств в подтверждение этих утверждений и не раскрыл подробности зафиксированных инцидентов.

Он также заявил, что Германия ежедневно сталкивается с различными гибридными угрозами. В их числе представитель назвал дезинформацию, распространение фейковых новостей, кибератаки, шпионаж и саботаж.

Ранее в Германии признали невозможность полной защиты от атак беспилотников после инцидента в Лейпциге. Напомним, 4 августа БПЛА со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпциг/Галле, однако детонации не произошло. Воздушное судно используют в том числе для перевозки военных грузов на Украину, а удар пришёлся по части крыла, где обычно находятся топливные баки.